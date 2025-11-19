ua en ru
Члени НКРЕКП мають піти у відставку, - віце-прем'єр Качка

Київ, Середа 19 листопада 2025 15:32
UA EN RU
Члени НКРЕКП мають піти у відставку, - віце-прем'єр Качка Фото: Тарас Качка, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Склад Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, необхідно змінити.

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу у Верховній Раді заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Я вважаю, що у світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП повинні теж піти зі своїх посад як з незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - зазначив Качка.

Він звернув увагу, що НКРЕКП має реалізовувати свою незалежність як авторитетний орган перед суб'єктами ринку, споживачами та парламентом.

"Такі факти, які оприлюднені, нівелюють цю незалежність, як таку. Тому очевидно, що всі якісні характеристики людей і склад НКРЕКП мають бути змінені", - додав віце-прем'єр.

Корупційний скандал

Нагадаємо, в Україні викрили злочинну групу, яка вимагала гроші у контрагентів "Енергоатому".

На цьому тлі уряд уже розпустив наглядову раду компанії. При цьому віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Гартмута відсторонили від посади.

Нещодавно з'ясувалося, що Сергій Пушкар, який із 2022 до 2025 року обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення "Енергоатому", а у вересні його призначили членом НКРЕКП, є фігурантом у плівках НАБУ у справі "Мідас".

За даними ЗМІ, Пушкаря згадують у розмовах про передачу 20 тисяч доларів.

