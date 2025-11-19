ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Члены НКРЭКУ должны уйти в отставку, - вице-премьер Качка

Киев, Среда 19 ноября 2025 15:32
UA EN RU
Члены НКРЭКУ должны уйти в отставку, - вице-премьер Качка Фото: Тарас Качка, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Состав Национальной комиссии, которая совершает госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, необходимо изменить.

Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

"Я считаю, что в свете тех фактов, которые проявлены, все члены НКРЭКУ должны тоже уйти со своих должностей как из независимого органа. Если этого не произойдет, мы обратимся к Верховной Раде с предоставлением таких полномочий, чтобы прекратить полномочия членов НКРЭКУ, несмотря на то, что это независимый орган", - отметил Качка.

Он обратил внимание, что НКРЭКУ должен реализовывать свою независимость как авторитетный орган перед субъектами рынка, потребителями и парламентом.

"Такие факты, которые обнародованы, нивелируют эту независимость, как таковую. Поэтому очевидно, что все качественные характеристики людей и состав НКРЭКУ должны быть изменены", - добавил вице-премьер.

Коррупционный скандал

Напомним, в Украине разоблачили преступную группу, которая вымогала деньги у контрагентов "Энергоатома".

На этом фоне правительство уже распустило наблюдательный совет компании. При этом вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута отстранили от должность.

Недавно выяснилось, что Сергей Пушкарь, который с 2022 по 2025 год занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома", а в сентябре был назначен членом НКРЭКУ, проходит фигурантом в пленках НАБУ по делу "Мидас".

По данным СМИ, Пушкаря упоминают в разговорах о передаче 20 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Тарас Качка Коррупция Верховная рада
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского