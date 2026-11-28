Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з даними журналістів, близько шести представників вищого керівництва адміністрації США переїхали до військових резиденцій, які зазвичай використовують генерали та інші високопоставлені військові.

Що важливо розуміти, така кількість цивільних посадовців, які мешкають у подібних помешканнях, є рекордною порівняно з попередніми американськими адміністраціями.

Серед них - державний секретар США Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет, очільник Мінфіну Скотт Бессент, генеральний прокурор Тодд Бланш і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер.

На такий крок чиновників підштовхнули посилення політичного насильства всередині країни та загрози з боку інших держав. Насамперед ідеться про плани Ірану атакувати високопосадовців адміністрації Дональда Трампа у Вашингтоні. За даними телеканалу, для цього могли застосувати так звану "брудну бомбу" або хімічну зброю.

Міністр фінансів Скотт Бессент також підтвердив, що через погрози з боку Тегерана йому довелося змінити місце проживання.

"Вони почали погрожувати смертю мені та іншим членам кабінету міністрів. Нас не залякати", - заявив американський міністр.

При цьому чиновники не проживають у військових резиденціях безкоштовно - вони самостійно оплачують оренду. Зазвичай її вартість становить від 4,5 тисячі доларів на місяць.