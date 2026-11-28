США вдарили з повітря по судну, яке йшло з Ірану попри блокаду
Американська авіація 26 листопада вдарила по комерційному судну Pacific Archer в Оманській затоці. Екіпаж намагався прорвати морську блокаду Ірану, попри кілька попереджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування збройних сил США (CENTCOM).
Суховантаж під прапором Палау вийшов з іранського порту Бендер-Аббас і спробував пройти регіональними водами. Екіпаж проігнорував кілька попереджень американських військових.
Після цього американський військовий літак завдав удару високоточними боєприпасами по кормі судна. Двигун вивели з ладу, цивільний екіпаж не постраждав.
У CENTCOM наголосили, що й надалі суворо дотримуються блокади. За даними командування, американські сили вже змусили змінити курс 158 комерційних суден, а ще шість, які відмовилися виконувати вимоги, знерухомили.
Усіх моряків, які перебувають в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки, закликали зважати на попередження американських військових.
Нагадаємо, США вперше запровадили блокаду іранських портів 13 квітня. Тоді у CENTCOM пообіцяли, що застосовуватимуть блокаду до суден усіх країн, які заходять до іранських портів або виходять із них.
Улітку, після того як Іран закрив Ормузьку протоку, президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення блокади. Він також запропонував стягувати плату з усіх суден, що проходять протокою.
Проте згодом Трамп відмовився від ідеї платного проходу. Натомість він пообіцяв повну блокаду суден, пов'язаних з Іраном.