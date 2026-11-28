Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно данным журналистов, около шести представителей высшего руководства администрации США переехали в военные резиденции, которые обычно используют генералы и другие высокопоставленные военные.

Примечательно, что такое количество гражданских чиновников, проживающих в подобных помещениях, является рекордным по сравнению с предыдущими американскими администрациями.

Среди них - государственный секретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Гегсет, глава Минфина Скотт Бессент, генеральный прокурор Тодд Бланш и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Причинами переезда чиновников стали усиление политического насилия внутри страны и угрозы со стороны других государств. В первую очередь речь идет о планах Ирана атаковать высокопоставленных должностных лиц администрации Дональда Трампа в Вашингтоне. По данным телеканала CNN, для этого могли применить так называемую "грязную бомбу" или химическое оружие.

Министр финансов Скотт Бессент также подтвердил, что из-за угроз со стороны Тегерана ему пришлось сменить место жительства.

"Они начали угрожать смертью мне и другим членам кабинета министров. Нас не запугать", - заявил американский министр.

При этом чиновники не проживают в военных резиденциях бесплатно - они самостоятельно оплачивают аренду. Обычно ее стоимость составляет от 4,5 тысячи долларов в месяц.