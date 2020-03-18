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Членам екокомітету ВР рекомендували самоізолюватися через коронавірус у Шахова

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 16:40
Членам екокомітету ВР рекомендували самоізолюватися через коронавірус у Шахова
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак тим, хто безпосередньо не контактував з нардепом, самоізоляція не потрібна

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що членам комітету парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендована самоізоляція терміном на 14 днів через контакт з інфікованим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим. Про це депутат написала в Facebook.

Так, після повернення з-за кордону парламентарій був присутній на засіданні цього комітету.

Членам екокомітету ВР рекомендували самоізолюватися через коронавірус у Шахова

"Всім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував з Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється", - зазначила заступник голови фракції СН.

За її словами, тим, хто не контактували з Шаховим безпосередньо, самоізоляція не потрібна.

"Тест на коронавірус без симптомів захворювання (висока температура, сухий кашель, ломота) проходити не потрібно", - додала нардеп.

Нагадаємо, у Верховній раді підтвердили, що депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом. У парламенті уточнили, що він не був присутній на пленарному засіданні парламенту 17 березня і на погоджувальній раді 16 березня.

Як писало РБК-Україна, співробітники Міністерства охорони здоров'я прибули до Верховної ради і встановлюють всіх осіб, які контактували з інфікованим коронавірусом народним депутатом Сергієм Шаховим.

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