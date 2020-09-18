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Член координационного совета Беларуси объявил голодовку

Минск, Пятница 18 сентября 2020 17:11
Член координационного совета Беларуси объявил голодовку
Фото: Максим Знак (facebook com max znak)
Автор: РБК-Украина

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку. Решение оппозиционера вызвано тем, что ему предъявили обвинение о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Об этом сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, передает TUT.BY.

По словам Лаевского, Знак пришел к выводу, что в Беларуси не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, "учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

Напомним, ранее Максим Знак стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти в Беларуси.

Максим Знак был задержан правоохранители Беларуси 9 сентября.

Кроме того, в попытке захвата власти в Беларуси также подозревают оппозиционерку Марию Колесникову, которую пытались силой вывезти из страны.

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