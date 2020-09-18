Член координаційної ради Білорусі оголосив голодування

Фото: Максим Знак (facebook com max znak)

Член президії координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак оголосив голодування. Рішення опозиціонера викликано тим, що йому пред'явили звинувачення про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Про це повідомив адвокат Знака Дмитро Лаєвський, передає TUT.BY.

За словами Лаєвского, Знак прийшов до висновку, що в Білорусі не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості в умовах СІЗО він не бачить інших способів боротьби, "враховуючи очевидність абсурдності у частині звинувачення у злочині за вільне вираження громадянами своєї думки".

Нагадаємо, раніше Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в Білорусі.

Максим Знак був затриманий правоохоронці Білорусі 9 вересня.

Крім того, у спробі захоплення влади в Білорусі також підозрюють опозиціонерку Марію Колеснікову, яку намагалися силою вивезти з країни.