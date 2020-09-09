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Белорусский оппозиционер Знак в Следственном комитете

Минск, Среда 09 сентября 2020 16:59
Белорусский оппозиционер Знак в Следственном комитете
Фото: Максим Знак (facebook com max znak)
Автор: Дмитрий Левицкий

Стало известно местонахождение ранее пропавшего белорусского оппозиционера Максима Знака. Члена президиума координационного совета задержали правоохранители.

Об этом сообщил адвокат оппозиционера Дмитрий Лаевский в комментарии TUT.by.

По информации адвоката, сейчас Знака удерживают в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси. С оппозиционером проводят следственные действия.

Отметим, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Знак с утра не выходил на связь. Оппозиционер Павел Латушко был последним, с кем общался Знак незадолго до своего исчезновения. После полуночи связь со Знаком была потеряна.

Ранее силовики похитили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову и еще двух членов координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова с целью насильственного выдворения их из страны.

Оппозиционеров Родненкова и Кравцова силовики выдворили из Беларуси в Украину.

Оппозиционерка Колесникова осталась в Беларуси, теперь ей инкриминируют попытку захвата власти.

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