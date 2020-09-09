Белорусский оппозиционер Знак в Следственном комитете

Стало известно местонахождение ранее пропавшего белорусского оппозиционера Максима Знака. Члена президиума координационного совета задержали правоохранители.
Об этом сообщил адвокат оппозиционера Дмитрий Лаевский в комментарии TUT.by.
По информации адвоката, сейчас Знака удерживают в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси. С оппозиционером проводят следственные действия.
Отметим, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Знак с утра не выходил на связь. Оппозиционер Павел Латушко был последним, с кем общался Знак незадолго до своего исчезновения. После полуночи связь со Знаком была потеряна.
Ранее силовики похитили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову и еще двух членов координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова с целью насильственного выдворения их из страны.
Оппозиционеров Родненкова и Кравцова силовики выдворили из Беларуси в Украину.
Оппозиционерка Колесникова осталась в Беларуси, теперь ей инкриминируют попытку захвата власти.