"Чіткий сигнал": НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon 2025

В Альянсі заявили, що "звичайні" навчання "не пов’язані з жодними поточними світовими подіями" та мають на меті "підтримувати готовність та забезпечити прозорість" щодо ядерного потенціалу НАТО.

У навчаннях візьмуть участь приблизно 70 літаків з 14 країн-союзників та 2000 осіб особового складу, а основною базою буде авіабаза Фолькель у Нідерландах.

Серед залучених бойових літаків будуть голландські винищувачі F-35, а також літаки розвідки, дозаправки в повітрі та командування та управління союзників.

Також наголошується, що під час навчань бойова зброя використовуватиметься не буде.

Як зазначив генсек НАТО Марк Рютте, ці заходи також подають чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що НАТО готове захищати своїх союзників.

"Важливо, що це навчання проводяться щорічно. Це щорічна та регулярна підготовка. І нам необхідно це робити, тому що це допомагає нам гарантувати, що наш потенціал ядерного стримування залишається максимально надійним, безпечним, надійним та ефективним. Це також дає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові, що ми і зможемо захистити всіх союзників від будь-яких загроз", - заявив Рютте.