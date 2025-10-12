Це серйозна зброя. Кремль занепокоєний темою передачі Tomahawk Україні, - Пєсков
Кремль заявив про "глибоку стурбованість" через можливе постачання Україні американських ракет великої дальності Tomahawk.
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Тема "Томагавків" викликає у нас крайню стурбованість, про це вже говорив президент (Росії Володимир, - ред.) Путін", - зазначив Пєсков.
Він додав, що заяви про можливе постачання цієї зброї ретельно фіксуються. Окремо речник акцентував на потенційних характеристиках зброї.
"Зброя ця особлива, вона може бути в без’ядерному, може бути в ядерному виконанні. Висока дальність, зброя серйозна», - додав Пєсков.
Він також використав припущення про "брудну бомбу" для нагнітання напруги.
"Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить. І ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати про Російську Федерацію? Ось як? Експерти військові за океаном повинні ж це розуміти", - заявив речник Кремля.
Пєсков підсумував, що, на думку Кремля, зараз "дуже драматичний момент з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість". Попри це, він вкотре заявив про нібито готовність Росії до перемовин.
"Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання. І ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів. І з цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю. Але європейці, київський режим демонструє абсолютно не бажання щось робити в цьому руслі", - заявив Пєсков.
Трамп і Зеленський говорили про поставки Tomahawk
Зауважимо, що вчора,11 жовтня, український президент Володимир Зеленський провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
За словами одного з джерел, розмова президентів тривала близько 30 хвилин. Зеленський у своїй заяві назвав її "дуже позитивною та продуктивною".
Президент України привітав Трампа з мирною угодою в Газі та зазначив, що якщо цю війну вдалося припинити, "тоді, безперечно, можна зупинити й інші війни, зокрема війну з Росією".
Зауважимо, що Зеленський після розмови також заявив про домовленості з Трампом щодо посилення ППО. Детальніше про все, що сказав президент після розмови з Трампом, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що не так давно президент США Дональд Трамп вразив всіх заявою про майже ухвалене рішення передати Tomahawk Україні.
Детальніше про те, що стоїть за цим рішенням та, чи дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.