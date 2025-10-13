"Чіткий сигнал": НАТО розпочинає ядерні навчання Steadfast Noon 2025
З 13 жовтня НАТО розпочинає свої щорічні навчання "Steadfast Noon"з метою посилення готовності альянсу до ядерного стримування. Нідерланди виступають основною країною-організатором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
В Альянсі заявили, що "звичайні" навчання "не пов’язані з жодними поточними світовими подіями" та мають на меті "підтримувати готовність та забезпечити прозорість" щодо ядерного потенціалу НАТО.
У навчаннях візьмуть участь приблизно 70 літаків з 14 країн-союзників та 2000 осіб особового складу, а основною базою буде авіабаза Фолькель у Нідерландах.
Серед залучених бойових літаків будуть голландські винищувачі F-35, а також літаки розвідки, дозаправки в повітрі та командування та управління союзників.
Також наголошується, що під час навчань бойова зброя використовуватиметься не буде.
Як зазначив генсек НАТО Марк Рютте, ці заходи також подають чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що НАТО готове захищати своїх союзників.
"Важливо, що це навчання проводяться щорічно. Це щорічна та регулярна підготовка. І нам необхідно це робити, тому що це допомагає нам гарантувати, що наш потенціал ядерного стримування залишається максимально надійним, безпечним, надійним та ефективним. Це також дає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові, що ми і зможемо захистити всіх союзників від будь-яких загроз", - заявив Рютте.
Зростання напруженості
Останніми днями напруженість зросла після того, як Москва попередила США про непостачання Україні крилатих ракет "Томагавк", ідею, яку публічно озвучив президент США Дональд Трамп.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці ракети потенційно можуть нести ядерні боєголовки.
Росія неодноразово висловлювала явні або завуальовані ядерні погрози Києву та його західним союзникам у період повномасштабного вторгнення в Україну.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News 12 жовтня відкинув брязкання зброєю Москвою, зазначивши, що для початку Третьої світової ядерної війни потрібно бути "божевільним".