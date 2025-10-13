"Четкий сигнал": НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon 2025

С 13 октября НАТО начинает свои ежегодные учения "Steadfast Noon" с целью усиления готовности альянса к ядерному сдерживанию. Нидерланды выступают основной страной-организатором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО .

В Альянсе заявили, что "обычные" учения "не связаны ни с какими текущими мировыми событиями" и имеют целью "поддерживать готовность и обеспечить прозрачность" относительно ядерного потенциала НАТО.

В учениях примут участие примерно 70 самолетов из 14 стран-союзников и 2000 человек личного состава, а основной базой будет авиабаза Фолькель в Нидерландах.

Среди привлеченных боевых самолетов будут голландские истребители F-35, а также самолеты разведки, дозаправки в воздухе и командования и управления союзников.

Также отмечается, что во время учений боевое оружие использоваться не будет.

Как отметил генсек НАТО Марк Рютте, эти меры также подают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО готово защищать своих союзников.

"Важно, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодная и регулярная подготовка. И нам необходимо это делать, потому что это помогает нам гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным, надежным и эффективным. Это также дает четкий сигнал любому потенциальному противнику, что мы и сможем защитить всех союзников от любых угроз", - заявил Рютте.