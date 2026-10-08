Чіткі правила для міжнародної торгівлі: Done стала партнером "Митного індексу 2025" від EBA

Чому митна передбачуваність важлива для бізнесу

Для компаній, що працюють з імпортом, передбачуваність митних процедур має безпосереднє значення для планування поставок.

Від строків оформлення залежать доступність товару, виконання домовленостей із покупцями та повернення коштів в оборот.

Тому якість роботи митниці є частиною ширшої розмови про умови розвитку українського бізнесу.

Що показав "Митний індекс"

Інтегральна оцінка за підсумками 2025 року становила 3,24 бала з 5 можливих проти 3,40 у 2024 році. Усі три складові також продемонстрували помірне зниження:

якість митних послуг - 3,04 бала;

оцінка рівня корупції - 3,34 бала;

робота системи "Єдине вікно" - 3,34 бала.

Індекс відображає оцінки учасників опитування; 3 бали на його шкалі є нейтральною позначкою.

EBA проводить дослідження з 2010 року. Цього разу на запитання відповіли 50 митних експертів компаній-членів Асоціації. Опитування відбулося з 16 квітня до 5 травня 2026 року й стосувалося досвіду роботи у 2025 році.

Запит бізнесу - зрозумілі процедури

За даними EBA, із затримками без чітко визначених причин стикалися 47% опитаних компаній проти 34% роком раніше. Про труднощі з коригуванням митної вартості повідомили 54% респондентів, а з перекласифікацією товарів - 40%.

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Водночас дослідження фіксує й позитивні зміни: зменшилася частота додаткового контролю та фізичних оглядів.

Серед очікувань бізнесу щодо "Єдиного вікна" - можливість бачити статус обробки документів онлайн, автоматичний розподіл заяв і декларацій, взаємодія з державними реєстрами та відмова від паперових копій. Ці побажання підкреслюють потребу в прозорих процедурах і меншій залежності результату від людського фактору.

Для імпортера передбачуваність означає можливість заздалегідь розуміти послідовність дій, необхідні документи й строки проходження процедур. Навіть за складних зовнішніх умов єдині підходи до оформлення допомагають точніше планувати закупівлі, логістику та потребу в оборотному капіталі.

Чому Done підтримує дослідження

Done працює у сфері фінансування та управління ланцюгами постачання. Для компанії розуміння митного середовища пов’язане з її щоденним завданням - допомагати торговому бізнесу організовувати поставки та масштабувати свою діяльність.

Партнерство з EBA дає змогу підтримати системне вивчення досвіду компаній. Результати такого дослідження допомагають побачити, які труднощі повторюються на рівні ринку та потребують спільної уваги бізнесу й державних інституцій.

Для Done головний висновок - бізнесу потрібні умови, у яких можна впевненіше планувати наступну поставку й наступний етап зростання. Прозорість митних процедур, послідовне застосування правил і якісні цифрові сервіси є важливими складовими цих умов.

Підтримуючи "Митний індекс", компанія долучається до формування предметної розмови про зміни, необхідні українським імпортерам.