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"Чітка та послідовна". Сі Цзіньпін озвучив позицію Китаю щодо війни РФ проти України

Фото: глава Китаю Сі Цзіньпін з білоруським диктатором Олександром Лукашенком (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Глава Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком озвучив основну позицію Пекіна щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV.

Сі Цзіньпін зазначив, що позиція Китаю щодо війни в Україні є "послідовною та чіткою".

"Основна позиція Китаю полягає в сприянні миру та переговорам. Ми повинні дотримуватися напрямку політичного врегулювання, відкинути весь менталітет часів холодної війни, поважати законні інтереси всіх країн щодо безпеки та побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки", - заявив Сі Цзіньпін.

Глава Китаю додав, що Росія й Україна мають "припинити політизацію та інструменталізацію світової економіки", а також "справді робити речі, що допоможуть припинити вогонь і війну та вирішити кризу мирним шляхом".

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Китаю у вівторок, 28 лютого на зустріч із Сі Цзіньпіном.

Плани Китаю прийняти візит білоруського диктатора Олександра Лушенка є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ

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