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"Четкая и последовательная". Си Цзиньпин озвучил позицию Китая по войне РФ против Украины

Фото: глава Китая Си Цзиньпин с белорусским диктатором Александром Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко озвучил основную позицию Пекина по войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.

Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по поводу войны в Украине является "последовательной и четкой".

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран в отношении безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая добавил, что Россия и Украина должны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики", а также "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай во вторник, 28 февраля, на встречу с Си Цзиньпином.

Планы Китая принять визит белорусского диктатора Александра Лушенка являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

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