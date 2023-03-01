"Четкая и последовательная". Си Цзиньпин озвучил позицию Китая по войне РФ против Украины

Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко озвучил основную позицию Пекина по войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV .

Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по поводу войны в Украине является "последовательной и четкой".

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран в отношении безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая добавил, что Россия и Украина должны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики", а также "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".