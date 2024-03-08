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"Читайте підручники історії". Кулеба відповів тим, хто не вірить у можливу агресію РФ проти НАТО

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Тим партнерам України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, варто почитати підручники історії та послухати заяви диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Глава МЗС нагадав, що в Україні та в Європі зараз триває війна. І партнерам треба відкинути страх і нерішучість, подолати внутрішні розбіжності та приймати сильні рішення, які забезпечать для України все необхідне. В іншому випадку їм доведеться приймати рішення іншого масштабу та трагічності для порятунку власних людей та міст.

"Хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО - читайте підручники історії та слухайте, що зараз каже російський диктатор", - додав Кулеба.

Що передувало

Нагадаємо, останнім часом у Європі дедалі частіше говорять про можливий напад Росії на країни НАТО.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що Росія може напасти на Альянс протягом 5-8 років. При цьому потрібно готуватися до найгіршого варіанту.

Також і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив про можливий раптовий напад Росії на країни НАТО.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, головна мета Росії у разі нападу на НАТО - викликати розкол в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МЗС УкраїниДмитро Кулеба