ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт назвав головну мету Росії у разі нападу на НАТО

Європа, Вівторок 13 лютого 2024 09:23
UA EN RU
Експерт назвав головну мету Росії у разі нападу на НАТО Фото: експерт назвав головну мету Кремля у разі нападу на НАТО (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська
Експерт: Олександр Мусієнко

У нападу Росії на НАТО, не залежно від його сценарію, одна мета - спровокувати розкол у НАТО. Якщо росіяни і спровокують конфлікт, то такий, що викликає дискусії та невизначеність усередині НАТО щодо відповіді на дії Росії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО.

"Росія зацікавлена, щоб в НАТО були розбіжності. Її не цікавить окупація території НАТО, їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб таким чином спричинити серйозну кризу в НАТО. Путіну зараз потрібно продемонструвати нездатність НАТО вирішувати такі ситуації", - сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в розмові з РБК-Україна.

А заяви на кшталт заяв екс-президента США Дональда Трампа про те, що Штати не допоможуть європейським союзникам по НАТО у разі агресії РФ, лише зайвий раз підкріплюють думку Путіна про розбіжності в Альянсі та додають впевненості у правильності такої стратегії.

Що сказав Трамп?

10 лютого в Південній Кароліні Трамп заявив, що не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн до оборонного Альянсу буде недостатнім.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників. Зокрема, президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Зазначимо, що нездатність багатьох із 31 члена НАТО досягти цільового показника витрат на оборону у розмірі не менше 2% валового внутрішнього продукту вже давно стала каменем спотикання між США та іншими країнами-членами Альянсу. Дійшло до того, що під час обговорення кандидатів на пост генсека НАТО враховувався внесок тієї чи іншої країни в оборону Альянсу.

Як раніше писало Politico, деякі американські законодавці категорично виступають проти кандидатури Марка Рютте, оскільки Нідерланди на постійній основі не можуть досягти цільового показника витрат НАТО на оборону в 2% ВВП. На відміну від уряду Нідерландів, уряд прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка також значиться в претендентах на посаду, погодилося підвищити витрати на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 роки з 2,85% цього року. Як додавало видання, зазначені цифри ставлять Рютте в невигідне становище щодо прем'єр-міністра Естонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року
Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги