РФ може напасти за 5-8 років. Пісторіус закликав Європу та НАТО готуватися до "найгіршого сценарію"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, говорячи про можливість війни з Росією, закликав Європу та НАТО підготуватися до "найгіршого сценарію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Пісторіус пояснив, що він не може знати точно, чи нападе Росія на ЄС, але зауважив, що якщо це і станеться, то Москві для цього треба буде менше ніж десять років.

"Мені не подобається дивитися в кришталеву кулю... Я не можу передбачити, чи станеться напад на територію НАТО і коли це станеться. Але це може статися через п'ять-вісім років", - сказав він.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Нагадаємо, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його заява прозвучала на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців.

Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

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