"Читайте учебники истории". Кулеба ответил тем, кто не верит в возможную агрессию РФ против НАТО

Тем партнерам Украины, которые не верят, что Россия может напасть на страны НАТО, стоит почитать учебники истории и послушать заявления диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Глава МИД напомнил, что в Украине и в Европе сейчас идет война. И партнерам нужно отбросить страх и нерешительность, побороть внутренние разбежности и принимать сильные решения, которые обеспечат для Украины все необходимое. В ином случае им придется принимать решения другого масштаба и трагичности для спасения собственных людей и городов.
"Кто не верит, что война может прийти на территорию НАТО - читайте учебники истории и слушайте, что сейчас говорит российский диктатор", - добавил Кулеба.
Напомним, последнее время в Европе все чаще говорят о возможном нападении России на страны НАТО.
В частности, министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что Россия может напасть на Альянс в течение 5-8 лет. При этом нужно готовиться к худшему варианту.
Также и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможном внезапном нападении России на страны НАТО.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, главная цель России в случае нападения на НАТО - вызвать раскол в Альянсе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.