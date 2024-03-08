"Читайте учебники истории". Кулеба ответил тем, кто не верит в возможную агрессию РФ против НАТО

Тем партнерам Украины, которые не верят, что Россия может напасть на страны НАТО, стоит почитать учебники истории и послушать заявления диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД напомнил, что в Украине и в Европе сейчас идет война. И партнерам нужно отбросить страх и нерешительность, побороть внутренние разбежности и принимать сильные решения, которые обеспечат для Украины все необходимое. В ином случае им придется принимать решения другого масштаба и трагичности для спасения собственных людей и городов.

"Кто не верит, что война может прийти на территорию НАТО - читайте учебники истории и слушайте, что сейчас говорит российский диктатор", - добавил Кулеба.

Что предшествовало

Напомним, последнее время в Европе все чаще говорят о возможном нападении России на страны НАТО.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что Россия может напасть на Альянс в течение 5-8 лет. При этом нужно готовиться к худшему варианту.

Также и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о возможном внезапном нападении России на страны НАТО.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, главная цель России в случае нападения на НАТО - вызвать раскол в Альянсе.