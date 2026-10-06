Читає листування та нотатки: як заборонити Siri стежити за даними в iOS

Apple запустила нову Siri на базі ШІ - голосовий асистент став значно розумнішим і тепер дає персоналізовані відповіді. З усім тим, за нові можливості алгоритм потребує доступу до більшого обсягу особистих даних користувача.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Як працює доступ до даних у новій Siri?

Персоналізація відповідей стала можливою завдяки фреймворку App Intents. Він дозволяє інструментам Apple Intelligence, зокрема й Siri, заглядати всередину додатків на пристроях Apple.

За замовчуванням під час запиту асистент шукає інформацію у стандартних програмах - "Нотатках" чи "Повідомленнях". Якщо сторонні розробники підключають підтримку App Intents, Siri може сканувати й їхні додатки.

Для обробки складних запитів голосовий помічник використовує як потужності самого iPhone, так і хмарну інфраструктуру Private Cloud Compute.

Хоча Apple стверджує, що не зберігає і не бачить передану на сервери інформацію, користувачі можуть самостійно обмежити рівень доступу асистента.

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Як обмежити доступ Siri до конкретних додатків?

Якщо ви не бажаєте, щоб голосовий помічник індексував вміст окремих програм, цей доступ можна вимкнути у налаштуваннях iOS.

Покроковий алгоритм дій

Відкрийте "Параметри" на смартфоні.

Прокрутіть сторінку донизу та виберіть розділ "Програми".

Оберіть потрібну програму зі списку.

Натисніть на пункт "Пошук".

Вимкніть перемикач "Показувати вміст у пошуку".

Після цього Siri не зможе витягувати інформацію з обраного додатка. Наприклад, якщо вимкнути індексацію для "Повідомлень", асистент більше не зможе шукати чи узагальнювати ваші чати.

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Контроль розпізнавання екрана та записів голосу

Навіть після обмеження пошуку Siri може зчитувати інформацію з екрана за допомогою функції розпізнавання контексту. Вона дозволяє аналізувати знімки екрана чи зображення, що корисно для короткого переказу довгих статей або повідомлень.

Також варто перевірити, чи не відправляються ваші аудіозаписи для навчання моделей Apple.

Як це зробити?

Перейдіть у "Параметри".

Оберіть "Приватність і безпека".

Прокрутіть донизу та натисніть "Аналітика та вдосконалення".

Деактивуйте пункт "Вдосконалення Siri та диктування".

Для тих, хто прагне максимальної приватності, в iOS залишається можливість повернутися до класичної версії Siri через меню "Час у формі екрана" або повністю деактивувати голосового помічника у відповідному розділі налаштувань.