Чистку обличчя можна робити не всім: ось кому вона протипоказана

Чистка обличчя може значно покращити стан шкіри, але підходить далеко не всім. У деяких випадках ця популярна процедура може сильно нашкодити людям.
РБК-Україна повідомляє, при яких захворюваннях не можна робити чистку обличчя.
Чистка обличчя - це косметична процедура, яка допомагає очистити шкіру від забруднень, надлишків себуму, відмерлих клітин та комедонів.
Вона може бути як ручною, так і апаратною (ультразвукова, вакуумна тощо).
Можна робити таку процедуру:
Косметолог Марта Яцишин розповіла, що при комедональній формі акне практично нінколи не можна обійтися без чистки. Все тому, що підшкірні незапальні утворення, які самостійно не зникають, можуть запалюватися, утворюючи активний висип, а після того рубці і постакне.
Категорично варто уникати такої процедури людям з такими проблемами шкіри:
Після процедури шкіра може бути почервонілою і потребує дбайливого догляду. Не рекомендовано робити чистку перед важливими подіями за 2-3 дні (особливо глибоку).
Після чистки обличчя шкіра стає вразливою та потребує особливо дбайливого догляду, щоб уникнути подразнення, запалень і прискорити відновлення.
Очищення
Використовуйте м’які гелі або пінки для вмивання без спирту, кислот чи ароматизаторів. Не протирайте шкіру спиртовмісними тоніками або лосьйонами.
Зволоження
Обирайте легкі, гіпоалергенні креми чи гелі, бажано з пантенолом, алое вера або гіалуроновою кислотою. Можна використовувати термальну воду для заспокоєння шкіри протягом дня.
Захист від сонця
Обов’язково наносіть сонцезахисний крем SPF 30–50, навіть у хмарну погоду. Уникати прямих сонячних променів у перші 3-5 днів після процедури.
Загалом почервоніння та чутливість можуть триматись 1-3 дні. Повне відновлення - до 7 днів, залежно від типу шкіри та виду чистки.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Марти Яцишин, American Academy of Dermatology та Byrdie.