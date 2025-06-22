Чистку лица можно делать не всем: вот кому она противопоказана

Когда можно делать

Чистка лица - это косметическая процедура, которая помогает очистить кожу от загрязнений, излишков себума, отмерших клеток и комедонов.

Она может быть как ручной, так и аппаратной (ультразвуковая, вакуумная и т.д.).

Можно делать такую процедуру:

при акне или черных точках - особенно при жирном или комбинированном типе кожи

людям с расширенными порами - чистка помогает сузить поры и уменьшить их загрязнение

при тусклом цвете лица - процедура стимулирует кровообращение и улучшает вид кожи

перед важными событиями или процедурами - для обновления кожи

при гиперкератозе - чрезмерном утолщении рогового слоя

Косметолог Марта Яцишин рассказала, что при комедональной форме акне практически никогда нельзя обойтись без чистки. Все потому, что подкожные невоспалительные образования, которые самостоятельно не исчезают, могут воспаляться, образуя активную сыпь, а после того рубцы и постакне.

Кому нельзя делать чистку лица

Категорически стоит избегать такой процедуры людям с такими проблемами кожи:

при активном воспалении или гнойных высыпаниях (пустулы, фурункулы) - риск распространения инфекции

герпесе в активной стадии

куперозе или розацеа - механическая чистка может повредить капилляры

очень чувствительной, тонкой или сухой коже - особенно механическая чистка

при онкологических заболеваниях кожи или обострении хронических дерматологических болезней (экзема, псориаз)

во время беременности - из-за возможной чувствительности к процедурам или ограничения на применение определенных препаратов

при аллергии на компоненты, используемые в процессе (например, антисептики, маски, сыворотки)

После процедуры кожа может быть покрасневшей и нуждается в бережном уходе. Не рекомендуется делать чистку перед важными событиями за 2-3 дня (особенно глубокую).

Уход после чистки

После чистки лица кожа становится уязвимой и нуждается в особенно бережном уходе, чтобы избежать раздражения, воспалений и ускорить восстановление.

Очищение

Используйте мягкие гели или пенки для умывания без спирта, кислот или ароматизаторов. Не протирайте кожу спиртосодержащими тониками или лосьонами.

Увлажнение

Выбирайте легкие, гипоаллергенные кремы или гели, желательно с пантенолом, алоэ вера или гиалуроновой кислотой. Можно использовать термальную воду для успокоения кожи в течение дня.

Защита от солнца

Обязательно наносите солнцезащитный крем SPF 30-50, даже в облачную погоду. Избегать прямых солнечных лучей в первые 3-5 дней после процедуры.

В общем покраснение и чувствительность могут держаться 1-3 дня. Полное восстановление - до 7 дней, в зависимости от типа кожи и вида чистки.