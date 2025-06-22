Чистку лица можно делать не всем: вот кому она противопоказана

Чистка лица может значительно улучшить состояние кожи, но подходит далеко не всем. В некоторых случаях эта популярная процедура может сильно навредить людям.
РБК-Украина сообщает, при каких заболеваниях нельзя делать чистку лица.
Чистка лица - это косметическая процедура, которая помогает очистить кожу от загрязнений, излишков себума, отмерших клеток и комедонов.
Она может быть как ручной, так и аппаратной (ультразвуковая, вакуумная и т.д.).
Можно делать такую процедуру:
Косметолог Марта Яцишин рассказала, что при комедональной форме акне практически никогда нельзя обойтись без чистки. Все потому, что подкожные невоспалительные образования, которые самостоятельно не исчезают, могут воспаляться, образуя активную сыпь, а после того рубцы и постакне.
Категорически стоит избегать такой процедуры людям с такими проблемами кожи:
После процедуры кожа может быть покрасневшей и нуждается в бережном уходе. Не рекомендуется делать чистку перед важными событиями за 2-3 дня (особенно глубокую).
После чистки лица кожа становится уязвимой и нуждается в особенно бережном уходе, чтобы избежать раздражения, воспалений и ускорить восстановление.
Очищение
Используйте мягкие гели или пенки для умывания без спирта, кислот или ароматизаторов. Не протирайте кожу спиртосодержащими тониками или лосьонами.
Увлажнение
Выбирайте легкие, гипоаллергенные кремы или гели, желательно с пантенолом, алоэ вера или гиалуроновой кислотой. Можно использовать термальную воду для успокоения кожи в течение дня.
Защита от солнца
Обязательно наносите солнцезащитный крем SPF 30-50, даже в облачную погоду. Избегать прямых солнечных лучей в первые 3-5 дней после процедуры.
В общем покраснение и чувствительность могут держаться 1-3 дня. Полное восстановление - до 7 дней, в зависимости от типа кожи и вида чистки.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Марты Яцишин, American Academy of Dermatology и Byrdie.