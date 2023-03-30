"Чистка" грального бізнесу продовжиться: бюджет може отримати до 30 млрд гривень

Гральний бізнес може платити 25-30 млрд гривень податків на рік. За 2022 рік суми будуть стягнуті, а надалі всі платитимуть за законом.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
"Гральний бізнес - гарний приклад. Ми вважаємо, що від грального бізнесу ми можемо мати плюс 25-30 млрд гривень. І це ми вважаємо за обсягом ринку 2022 року. А маємо лише 1,9 млрд гривень", - сказав він.
За його словами, гральний бізнес повністю працював у "чорну". "Ви ж знаєте ці скандали - з "Парі-Матч", і це не останнє рішення. Я думаю, що у березні ми побачимо реальний обсяг ринку та реальні відрахування до бюджету", - додав депутат.
За його словами, чищення цього напряму триватиме. "Звичайно, ми їх усіх виведемо "у білу". Я маю на увазі, що ми стягнемо за 2022 рік і змусимо їх платити за законом у майбутньому. Вже є компанії, які повністю перейшли "у білу". Хто цього не зробить - припинить роботу", - розповів Гетманцев.
Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
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