Гральний бізнес в Україні позбавили податкових пільг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Рада ухвалила його майже місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проекту № 8079 на сайті Ради.

Закон повертає заборону перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Авторами законопроекту є член фінансового комітету Ярослав Железняк та голова комітету Данило Гетманцев.

За даними авторів документу, За час дії цієї пільги станом на 31.08.2022 р. на спрощену систему оподаткування перейшло 8 суб'єктів із цієї категорії. При цьому, двоє із цих суб'єктів попри активне здійснення діяльності взагалі не сплачували у 2022 році єдиний податок, податок на прибуток, податок на майно в частині земельного податку та ПДВ.

Серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків (податок на прибуток, ПДВ, податок на майно в частині земельного податку) до переходу на спрощену систему становила 200 тис. грн в день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тис. грн в день.