Чистий прибуток "Роснефти" впав майже на 70%: що говорять у Москві

"Перша половина року характеризувалася зниженням цін на нафту, головним чином через перевиробництво нафти. Основною причиною є активне збільшення видобутку країнами ОПЕК, включно з Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком, Кувейтом", - заявив Сєчин.

За його словами, посилаючись на дані "Роснефти" і провідних енергетичних агентств, надлишок нафти на світовому ринку в четвертому кварталі сягне 2,6 млн барелів на добу, а в 2026 році знизиться до 2,2 млн барелів на добу.

Також він повторив свою критику жорсткої монетарної політики Центробанку РФ, яка, на його думку, підтримує сильний рубль.

Водночас Reuters вказує: подібні заяви Сєчіна є першими за кілька місяців, що є проявом занепокоєння з боку Москви щодо стратегії ОПЕК+ з прискорення зростання видобутку.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія переживе "будь-які ціни на нафту", тому що залежність її економіки від вуглеводнів нібито знижується.