ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чистий попит на готівкові долари в Україні впав майже до нуля

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 10:37
UA EN RU
Чистий попит на готівкові долари в Україні впав майже до нуля Фото: українці втратити інтерес до готівкових доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2025 року банки ввезли в Україну майже стільки ж готівкових доларів, скільки і вивезли за межі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в червні 2025 року, становив 702 млн доларів. Це на 9,8% менше, ніж у травні (778 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 377 млн доларів, що на 17% менше, ніж у травні (457 млн доларів).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на 323 млн доларів, що на 2% більше, ніж у травні (318 млн доларів).
Чистий попит на готівкові долари в Україні впав майже до нуля

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 322 млн доларів. Серед них долари - на 310 млн доларів, євро - на 12 млн доларів.

Чистий попит на готівкові долари в Україні впав майже до нуля

Інтерес до євро

Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Це пов'язано зі зростанням курсу євро та повідомленнями про втрату довіри до долара через дії американського уряду.

Частка доларів у валютному обсязі постійно знижується з початку року. У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів та продали 1,115 млрд доларів.

Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів та продали на 301 млн доларів в еквіваленті.

Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн в доларовому еквіваленті.

Водночас у НБУ переконані, що домінуючій ролі долара у світі нічого не загрожує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті