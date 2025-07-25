Чистий попит на готівкові долари в Україні впав майже до нуля

У червні 2025 року банки ввезли в Україну майже стільки ж готівкових доларів, скільки і вивезли за межі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в червні 2025 року, становив 702 млн доларів. Це на 9,8% менше, ніж у травні (778 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 377 млн доларів, що на 17% менше, ніж у травні (457 млн доларів).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на 323 млн доларів, що на 2% більше, ніж у травні (318 млн доларів).



При цьому банки вивезли готівкової валюти на 322 млн доларів. Серед них долари - на 310 млн доларів, євро - на 12 млн доларів.