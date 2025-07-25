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Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал почти до нуля

Украина, Пятница 25 июля 2025 10:37
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Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал почти до нуля Фото: украинцы потерять интерес к наличным долларам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2025 года банки ввезли в Украину почти столько же наличных долларов, сколько и вывезли за пределы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2025 года, составил 702 млн долларов. Это на 9,8% меньше, чем в мае (778 млн долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 377 млн долларов, что на 17% меньше, чем в мае (457 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 323 млн долларов, что на 2% больше, чем в мае (318 млн долларов).
Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал почти до нуля

При этом банки вывезли наличной валюты на 322 млн долларов. Среди них доллары - на 310 млн долларов, евро - на 12 млн долларов.

Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал почти до нуля

Интерес к евро

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Это связано с ростом курса евро и сообщениями о потере доверия к доллару из-за действий американского правительства.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижается с начала года. В июне украинцы купили долларов на 1,158 млрд долларов и продали 1,115 млрд долларов.

Доля евро уже достигла половины от этого объема - граждане купили на 577 млн долларов и продали на 301 млн долларов в эквиваленте.

Чистая покупка долларов составила в июне 44 млн долларов, тогда как евро - 276 млн в долларовом эквиваленте.

В то же время в НБУ убеждены, что доминирующей роли доллара в мире ничего не угрожает.

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