Число жертв землетрясения в Турции приблизилось до 70 человек

В следствии мощного землетрясения на западе Турции погибли уже 69 человек. Утром было известно о 51 жертве.

Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).



Всего было госпитализировано 949 человек, 729 уже выписали.

Напомним, 30 октября днем в Измире произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья Эгейского моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Измир для ознакомления с шагами по устранению последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.