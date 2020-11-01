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Число жертв землетрусу в Туреччині наблизилося до 70 осіб

Автор: РБК-Україна

В результаті потужного землетрусу на заході Туреччини загинуло 69 осіб. Вранці було відомо про 51 жертву.

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Про це повідомляє Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих країни (AFAD).

Всього було госпіталізовано 949 осіб, 729 вже виписали.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в Ізмірі стався землетрус. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя Егейського моря.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попрямував у Ізмір для ознайомлення із кроками по усуненню наслідків руйнівного землетрусу.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.

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