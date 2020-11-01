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Число жертв землетрясения в Турции приблизилось до 70 человек

Турция, Воскресенье 01 ноября 2020 23:31
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось до 70 человек
Фото: землетрясение в Турции (LindseySnell/twitter)
Автор: РБК-Украина

В следствии мощного землетрясения на западе Турции погибли уже 69 человек. Утром было известно о 51 жертве.

Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Всего было госпитализировано 949 человек, 729 уже выписали.

Напомним, 30 октября днем в Измире произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья Эгейского моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Измир для ознакомления с шагами по устранению последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.

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