Число жертв землетрусу в Туреччині наблизилося до 70 осіб

Фото: землетрус в Туреччині (LindseySnell/twitter)

В результаті потужного землетрусу на заході Туреччини загинуло 69 осіб. Вранці було відомо про 51 жертву.

Про це повідомляє Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих країни (AFAD).



Всього було госпіталізовано 949 осіб, 729 вже виписали.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в Ізмірі стався землетрус. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя Егейського моря.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попрямував у Ізмір для ознайомлення із кроками по усуненню наслідків руйнівного землетрусу.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.