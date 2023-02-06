Число жертв землетрусу в Туреччині наблизилося до 1500

"Кількість загиблих зросла до 1498 осіб", - заявив він.

Генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів Орхан Татар заявив, що сьогодні в Туреччині

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Сильний землетрус стався у південній турецькій провінції Кахраманмараш близько 4 ранку. Його магнітуда становила 7,7 бала із центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

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