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Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 1500

Фото: Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 1500 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции приблизилось к 1500. В то же время ранения получили 8 533 человека.

Об этом заявил президент AFAD Юнус Сезер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

"Число погибших возросло до 1498 человек", - заявил он.

В то же время генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар заявил, что сегодня в Турции

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

Сильное землетрясение произошло в южной турецкой провинции Кахраманмараш около 4 утра. Его магнитуда составляла 7,7 балов с центром в районе Пазарджик. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Добавим, что землетрясения могли ощущать жители Крыма и юга Украины.

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Турция