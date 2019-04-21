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Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 15:37
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200
Фото: взрыв в Шри-Ланке (twitter.com/Da_Vince2)

В результате взрывов погибло по меньшей мере 207 человек

В полиции Шри-Ланки сообщили, что количеств жертв серии взрывов достигло 207 человек, еще 449 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsfirst.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что в данное время они не могут предоставить подробную информацию о количестве жертв из каждого места взрыва в Коломбо. Также в полиции сообщили, что они арестовали 7 человек, которые могут быть причастны к взрывам в стране.

В то же время министр иностранных дел Шри-Ланки рассказал, что им удалось идентифицировать 5 иностранных жертв взрыва.

Напомним, сейчас МИД Украины выясняет были ли граждане Украины среди пострадавших.

Ранее РБК-Украина сообщало, что  21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибло 185 человек, еще не менее 295 получили ранения. 

 

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