Взрывы в Шри-Ланке: МИД выясняет, были ли украинцы среди пострадавших

Фото: взрыв в Шри-Ланке (twitter.com/Da_Vince2)

Глава МИД выразил соболезнования семьям пострадавших из-за серии взрывов на Шри-Ланке

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям пострадавших из-за серии взрывов на Шри-Ланке и сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство выясняет, были ли граждане Украины среди пострадавших. Об этом сообщает глава ведомства на своей странице в Twitter.

"Самые глубокие соболезнования семьям тех, кто пострадал от страшных серийных взрывов, обрушившихся на несколько церквей и отелей на Шри-Ланке, быстрого выздоровления пострадавшим. Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших в результате серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал Климкин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибло 160 человек, еще не менее 295 получили ранения.

Также министр экономических реформ республики Харша де Силва сообщил, что среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил.