ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці перевищила 200

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 15:37
Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці перевищила 200
Фото: вибух у Шрі-Ланці (twitter.com/Da_Vince2)

В результаті вибухів загинуло щонайменше 207 осіб

В поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв серії вибухів досягло 207 чоловік, ще 449 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsfirst.

Прес-секретар поліції повідомив, що в даний час вони не можуть надати детальну інформацію про кількість жертв з кожного місця вибуху в Коломбо. Також у поліції повідомили, що вони заарештували 7 осіб, які можуть бути причетні до вибухів у країні.

У той же час міністр закордонних справ Шрі-Ланки розповів, що їм вдалося ідентифікувати 5 іноземних жертв вибуху.

Нагадаємо, зараз МЗС України з'ясовує були громадяни України серед постраждалих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Раніше повідомлялося, що у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 295 отримали поранення.

 

Влада Шрі-Ланки встановили організаторів вибухів Терорист-смертник влаштував восьмий вибух на Шрі-Ланці
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Шри-ЛанкаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся