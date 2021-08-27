Число жертв взрывов в Казахстане выросло до 9. Еще нескольких человек ищут

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли девять человек. Еще несколько человек не выходят на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews .

По словам официального представителя МЧС Талгата Уали, в результате взрывов в воинской части погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

"Личности погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших четырех человек выясняются", - сообщил он.

Также сообщается, что пострадали от взрывов порядка 90 человек.