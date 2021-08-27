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Кількість жертв вибухів у Казахстані зросла до 9. Ще кількох людей шукають

Автор: РБК-Україна

В результаті вибухів на військових складах у Казахстані загинули дев'ять осіб. Ще кілька людей не виходять на зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tengrinews.

За словами офіційного представника МНС Талгата Уалі, в результаті вибухів у військовій частині загинули дев'ять осіб, у тому числі співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони і військової прокуратури.

"Особи загиблих встановлюється. Дані про безвісти зниклих чотирьох осіб з'ясовуються", - повідомив він.

Також повідомляється, що постраждали від вибухів близько 90 осіб.

Нагадаємо, вибухи в Казахстані сталися на складах військової частини біля міста Тараз в районі кордону з Киргизією.

В результаті надзвичайної події міністр оборони країни вже подав у відставку.

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КазахстанВибух