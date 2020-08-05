Число жертв взрыва в Бейруте приближается к 80

Фото: взрыв в Бейруте (скриншот видео youtube.com)

Взрыв был такой силы, что ударные волны причинили вред даже на окраинах города

В Бейруте (Ливан) в результате серии взрывов погибли 78 человек. Кроме того, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 4 тысячи человек.

Об этом сообщает Аljazeera.

Отметим, что взрыв был такой силы, что ударные волны причинили вред даже на окраинах столицы. Чиновники связали взрыв с примерно 2700 тоннами конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет.

После взрыва президент Ливана Мишель Аун собрал Высший совет обороны страны.

Напомним, несколько сильнейших взрывов в порту Бейрута уничтожили всю прибрежную инфраструктуру.

Отметим, что в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствия и колоссальные разрушения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.