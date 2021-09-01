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Число жертв урагана "Ида" в США выросло до 6

Автор: Тиберий Юрик

В результате урагана "Ида", который обрушился на США, погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию NBC.

По словам вице-президента энергетической компании Pike Electric, двое электриков компании погибли погибли в штате Алабама, выполняя ремонтные работы по восстановлению электросетей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, и еще десять пострадали в результате обрушения части автомобильной трассы в штате Миссисипи. Также два человека погибли в штате Луизиана.

Напомним, что ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без света. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.

Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.

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Соединенные Штаты Америки