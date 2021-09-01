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Кількість жертв урагану "Іда" в США зросла до 6

Автор: Тіберій Юрик

В результаті урагану "Іда", який обрушився на США, загинули щонайменше шестеро людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телекомпанію NBC.

За словами віце-президента енергетичної компанії Pike Electric, двоє електриків компанії загинули загинули в штаті Алабама, виконуючи ремонтні роботи з відновлення електромереж.

Раніше повідомлялося, що дві людини загинули, і ще десять постраждали в результаті обвалення частини автомобільної траси в штаті Міссісіпі. Також дві людини загинули в штаті Луїзіана.

Нагадаємо, що ураган " Іда " залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без світла. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.

Раніше повідомлялося, що ураган " Іда " змінив напрямок річки в США.

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Сполучені Штати Америки