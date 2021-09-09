Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 82

Согласно обновленным данным, за последние дни в Луизиане обнаружены 11 погибших. Всего в штате погибли 26 человек, среди которых семеро - постояльцы одного из домов престарелых.

По данным телеканала, на северо-востоке страны число жертв превысило 50. В юго-восточных штатах погибли 30 человек. Таким образом, всего на данный момент жертвами урагана стали 82 человека.