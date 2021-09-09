ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Флориду надвигается шторм Минди: жителей предупредили о наводнениях

Новина українською →
США, Четверг 09 сентября 2021 02:45
На Флориду надвигается шторм Минди: жителей предупредили о наводнениях Фото: шторм Минди надвигается на Флориду (twitter.com/SimonStormRider)
Автор: Наталья Скороход

Тропический шторм Минди приближается к Флориде (США). Жителей предупредили об осадках, сильных ветрах и наводнениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Тропический шторм Минди образовался на северо-востоке Мексиканского залива, однако, по предупреждению синоптиков, во Флориде он окажется уже утром в четверг.

Шторм может вызвать сильные осадки. Также возможны рассеянные внезапные наводнения, городские паводки и мелкие ручьи.

Предупреждение о тропическом шторме действует от Мехико-Бич (Флорида) до реки Стейнхатчи на востоке страны.

К тому же, этот район находится в 300 милях (500 км) от Луизианы, который до сих пор приходит в себя после урагана "Ида".

По словам синоптиков, шторм в среду ночью был примерно в 75 милях (120 км) к западу-юго-западу от Апалачиколы (штат Флорида), и двигался на северо-восток со скоростью 21-34 миль в час с максимальными устойчивыми ветрами 45 миль в час (75 км в час).

Напомним, что ураган "Ида" привел к новым жертвам в США. Жертвами стихии стал 71 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости