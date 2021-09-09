На Флориду надвигается шторм Минди: жителей предупредили о наводнениях

Тропический шторм Минди приближается к Флориде (США). Жителей предупредили об осадках, сильных ветрах и наводнениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Тропический шторм Минди образовался на северо-востоке Мексиканского залива, однако, по предупреждению синоптиков, во Флориде он окажется уже утром в четверг.

Шторм может вызвать сильные осадки. Также возможны рассеянные внезапные наводнения, городские паводки и мелкие ручьи.

Предупреждение о тропическом шторме действует от Мехико-Бич (Флорида) до реки Стейнхатчи на востоке страны.

К тому же, этот район находится в 300 милях (500 км) от Луизианы, который до сих пор приходит в себя после урагана "Ида".