На Флориду надвигается шторм Минди: жителей предупредили о наводнениях
Тропический шторм Минди приближается к Флориде (США). Жителей предупредили об осадках, сильных ветрах и наводнениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Тропический шторм Минди образовался на северо-востоке Мексиканского залива, однако, по предупреждению синоптиков, во Флориде он окажется уже утром в четверг.
Шторм может вызвать сильные осадки. Также возможны рассеянные внезапные наводнения, городские паводки и мелкие ручьи.
Предупреждение о тропическом шторме действует от Мехико-Бич (Флорида) до реки Стейнхатчи на востоке страны.
К тому же, этот район находится в 300 милях (500 км) от Луизианы, который до сих пор приходит в себя после урагана "Ида".
По словам синоптиков, шторм в среду ночью был примерно в 75 милях (120 км) к западу-юго-западу от Апалачиколы (штат Флорида), и двигался на северо-восток со скоростью 21-34 миль в час с максимальными устойчивыми ветрами 45 миль в час (75 км в час).
Напомним, что ураган "Ида" привел к новым жертвам в США. Жертвами стихии стал 71 человек.