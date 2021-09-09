Кількість жертв урагану " Іда " в США збільшилася до 82

Згідно з оновленими даними, за останні дні в Луїзіані виявлено 11 загиблих. Всього в штаті загинули 26 осіб, серед яких семеро - постояльці одного з будинків для літніх людей.

За даними телеканалу, на північному сході країни кількість жертв перевищила 50. У південно-східних штатах загинули 30 людей. Таким чином, всього на даний момент жертвами урагану стали 82 людини.