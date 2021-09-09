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Кількість жертв урагану " Іда " в США збільшилася до 82

Автор: Тіберій Юрик

В результаті урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, щонайменше загинули 82 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал CBS News.

Згідно з оновленими даними, за останні дні в Луїзіані виявлено 11 загиблих. Всього в штаті загинули 26 осіб, серед яких семеро - постояльці одного з будинків для літніх людей.

За даними телеканалу, на північному сході країни кількість жертв перевищила 50. У південно-східних штатах загинули 30 людей. Таким чином, всього на даний момент жертвами урагану стали 82 людини.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку (США) ураган " Іда " став причиною першої в історії повені.

Також повідомлялося, що до Флориди (США) наближається тропічний шторм Мінді. У зв'язку з цим жителі були попереджені про опади, сильні вітри і повені.

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