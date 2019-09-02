Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова

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Скорость ветра внутри урагана достигает 285 километров в час

Ураган "Дориан", усилившийся до самой высокой 5-й категории, в воскресенье обрушился на северо-запад Багамских островов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Скорость ветра внутри урагана достигает 285 километров в час.

По информации издания, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье посетил штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям и призвал всех, "кто находится на пути урагана “Дориан”, прислушиваться ко всем предупреждениям и распоряжениям об эвакуации, исходящим от местных властей".

Национальный центр по наблюдению за ураганами охарактеризовал ураган, как "катастрофический".

Он продолжает двигаться на запад со скоростью 13 километров в час.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал жителей штатов проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан", а именно Флориды, Южной и Северной Каролины, Джорджии и Алабамы, быть бдительными.