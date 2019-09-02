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На Багамах сообщили о первых жертвах урагана "Дориан"

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 11:31
На Багамах сообщили о первых жертвах урагана "Дориан"
Фото: последствия урагана "Дориан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

В результате урагана "Дориан" погиб семилетний мальчик

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" как минимум один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом сообщает местное издание Bahamas Press.

Сообщается, что жертвой урагана "Дориан", который накануне обрушился на острова Абако в северной части архипелага, погиб семилетний мальчик. По уточненной информации, он утонул, когда его семья пыталась спастись от стихийного бедствия.

На Багамах сообщили о первых жертвах урагана &quot;Дориан&quot;

Также сообщается, что его сестра, возраст которой не уточняется, пропала без вести. Отметим, до этого СМИ сообщали о жертве урагана "Дориан" в Пуэрто-Рико, где погиб пожилой мужчина после того, как сорвался с крыши.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

До этого президент США Дональд Трамп призвал жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама быть бдительными перед ударом урагана. Он также заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным в истории Соединенных Штатов.

Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории
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