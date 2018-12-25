Число жертв цунамі в Індонезії зросло

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/sutopo_pn)

На даний момент відомо про 429 загиблих в результаті цунамі в Індонезії

Кількість жертв цунамі в Індонезії досягла 429 осіб. Про це повідомив представник місцевого Національного агентства з попередження стихійних лих Сутопо Нугрохо, передає РБК-Україна з посиланням на CNBC Indonesia.

Також повідомляється, що на даний момент відомо про 1485 постраждалих, при цьому 154 особи досі вважаються зниклими безвісти. За словами Нугрохо, більше 16 тис. людей були змушені покинути свої будинки.

Найбільше від цунамі постраждав регіон Пандегланг в провінції Бантен, де загинули 290 осіб і 1143 отримали поранення. У Південному Лампунзі загинули 108 осіб загинули і 279 отримали поранення. Режим надзвичайної ситуації в деяких регіонах триватиме до 7 січня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматися від поїздок в країну, особливо від відвідування територій, які опинилися в зоні стихійного лиха.

Відзначимо, потужне цунамі обрушилося на береги Індонезії 22 грудня. Передбачається, що цунамі спровокувало виверження вулкана Анак Кракатау. Найбільшою мірою постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших споруд.

