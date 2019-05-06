Число жертв циклона в Индии и Бангладеш превысило 40 человек

Число жертв циклона "Фанни" в Индии и Бангладеш возросло до 42 человек. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Указано, что двадцать девять человек погибли в штате Одиша в восточной Индии, а тринадцать человек - в Бангладеш.

"Количество погибших в результате циклона, обрушившегося на Индию и Бангладеш, в воскресенье выросло до 42", - указано в сообщении.

"Мы пытаемся подтвердить личности жертв, но так как линии связи были повреждены, это требует времени", - прокомментировал комиссар по чрезвычайной помощи Одиша Бишнупада Сетхи.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного циклона "Фанни" в Индии, который обрушился на восточные регионы страны, погибли по меньшей мере 33 человека. Также отмечалось, что еще почти 300 человек получили ранения в результате стихии.

До этого сообщалось, что в результате мощного циклона "Фани" погибли 12 человек в индийском штате Одиша.

Циклон "Фанни" также обрушился и на юго-западное побережье Бангладеша. В результате стихии около шести человек погибли, еще более 60 пострадали. Циклон обрушился на район Кхулна и прилегающие районы страны и начал движение в сторону северо-востока, разрушая дома и столбы электропередач.

Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу, 3 мая, на восточную часть Индии обрушился мощный циклон "Фанни". Индийские власти эвакуировали население из районов, находящихся в пределах циклона. Тогда были эвакуированы более 1 млн жителей востока Индии. Прогнозировались мощные ливни и порывы ветра до 200 км/ч.